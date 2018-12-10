شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد السابق أمام لجنة التحقيق بالحزب.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد السند يمامة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس لجنة التحقيقات المكلفة بالتحقيق مع السيد البدوى رئيس الوفد السابق، إن اللجنة انتهت من فحص الأوراق المتعلقة بقضية التحقيق مع رئيس الوفد السابق، وبصدد الانتهاء من توصية التحقيقات لتقديمها للمستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد الحالى .

وأضاف عضو عليا الوفد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" ان التوصية اشتملت على الاطلاع بكل المستندات المدان فيها البدوى بالإضافة إلى الاطلاع على كل الأمور المتعلقة التى أعلنها بهاء أبو شقة، لافتًا إلى أن اللجنة عملت بحيادية كاملة فى هذا الأمر.

وتابع أن تجميد البدوى لنشاطه فى حزب الوفد لا يعنى أن التحقيقات توقفت، موضحًا أن اللجنة لم تستدعيه وكل هذه الأمور يحددها رئيس الوفد المستشار بهاء أبو شقة بعد الاطلاع على توصية اللجنة بالتحقيقات.