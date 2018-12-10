شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة الصحية بإسنا: فحص 34320 مواطنا فى أسبوع بنسبة 110% من المستهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور زكريا الحداد، مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، بأن المدينة حصدت المركز الأول على مستوى المحافظة على مدار الأيام الماضية فى تسجيل البيانات بمبادرة 100 مليون صحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، "السكر والضغط والسمنة" والتى تستمر حتى نهاية شهر يناير المقبل.

وأضاف الدكتور زكريا الحداد لـ"الخليج 365"، أنه تم خلال الأسبوع الأول فحص 34320 مواطنا بنسبة 110% من المستهدف بالأسبوع الأول، حيث إن المستهدف بالمدينة كان 50 ألفًا خلال أسبوعين، وعدد السكان والمستهدف فى مركز إسنا و9 قرى، هو 274 ألف نسمة، موضحًا أنه يشرف على الحملات رئيس لجنة متابعة المبادرة الدكتور أحمد إسماعيل، ومدير مستشفيات الأقصر الدكتور خلف الله أحمد عمر.

ومن جانبه قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، إن المحافظة تستهدف 800 ألف مواطن بمختلف أنحاء المحافظة لفحصهم مشيرًا إلى أنه تم تشكيل 251 فريقًا موزعين على 87 موقعًا ثابتًا ومتحركًا لفحص جميع المواطنين فوق 18 سنة، مشيرًا إلى توفير العلاج المجانى للمواطنين فى مراكز الإحالة بـ5 مستشفيات داخل الأقصر مؤكداً أنه تم التنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المبادرة، وتوفير كل الاحتياجات المطلوب اتخاذها، وتذليل أى عقبات، لحسن استقبال المواطنين فى مواقع الفحص الثابتة والمتحركة المنتشرة فى مختلف مراكز وقرى المحافظة.

ويأتى ذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، "السكر والضغط والسمنة" والتى تستمر حتى نهاية شهر يناير المقبل، فى 11 محافظة هم: "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان"، وتستهدف المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" فحص 20 مليون مواطن من خلال نحو 1877 نقطة على مستوى 11 محافظات بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة والتى تبلغ نحو 857 نقطة مسح بإجمالى فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.