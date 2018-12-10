3 معارض لهيئة الكتاب خلال في ديسمبر.. أولها اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تقيم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسه الدكتور هيثم الحاج علي، 3 معارض خلال شهر ديسمبر الجري، أولها معرض جامعة سوهاج الذي ينطلق اليوم الاثنين حتى 20 ديسمبر.

كما يقام معرض المؤتمر الإفريقي الأول في أرض المعارض، بداية من يوم 11 إلى 17 من الشهر نفسه، في التجمع الخامس.

وتنظم الهيئة معرض كتاب على هامش مؤتمر الأدباء في قصر ثقافة مرسى مطروح، وتضم تلك المعارض أحدث إصدارات هيئة الكتاب في كافة المجالات والسلاسل المختلفة والنشر العام بتخفيضات كبيرة بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة وكتب الأطفال.​