الخشت يفتتح المؤتمر الدولي للمعلوماتية في "حاسبات القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الاثنين، المؤتمر الدولي الـ11 للمعلوماتية والنظم لكلية الحاسبات والمعلومات في الجامعة تحت عنوان "نحو اقتصاد مدفوع بالبيانات".

وتستمر فعالياته على مدى 3 أيام بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية للطلبة، بمشاركة العديد من الشركات والجهات الحكومية، ومن بينها شركة IBM، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمكتبة الأكاديمية، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، ومركز دعم القرار والدراسات المستقبلية.

ومن المقرر، أن يلقي الخشت الكلمة الافتتاحية للمؤتمر حول "اقتصاديات المعرفة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي".

وتدور محاور المؤتمر الدولي الـ11 للمعلوماتية والنظم، حول كيفية تطويع وتطبيق التكنولوجيا القائمة من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، وتتضمن جلساته 30 ورقة عمل بحثية في علوم البيانات ودعم القرار، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الطلابية بمشاركة الطلاب. ​