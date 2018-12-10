الثلاثاء.. "إعلام النواب" تستضيف وزيرة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
تستضيف لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب برئاسة أسامة هيكل، غدًا الثلاثاء، وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس النواب - في بيان له - أنه تم تأجيل اجتماعين للجنة الثقافة والإعلام كان من المقرر انعقادهما اليوم الاثنين.
وأوضح البيان أن الاجتماع الأول للجنة يتعلق بطلب إحاطة من النائب عبدالحميد دمرداش بشأن "التأخر والبطء في منظومة البحث والتنقيب عن الآثار في المحافظات؛ ما أدى إلى تعطيل الاستفادة من الأراضي في خطط وبرامج التنمية في مشروعات ذات نفع عام"، والاجتماع الثاني يخص طلب إحاطة من النائب بلال حامد النحال بشأن "عدم انتهاء وزارة الآثار من عمليات البحث والتنقيب بالتلال الأثرية الموجودة داخل نطاق مركز المحمودية بمحافظة البحيرة".
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