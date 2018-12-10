شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز السادات: تنفيذ مشروعات كهرباء بالمدينة بتكلفة تتخطى الـ450 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، أنه تم الانتهاء من تنفيذ بعض مشروعات الكهرباء بالمدينة، حيث تم تنفيذ شبكة كهرباء الحى المتميز، بقيمة إجمالية 162 مليون جنيه، وتم إطلاق تيار شبكة كهرباء منطقة المطورين الصناعيين، بقيمة إجمالية 235 مليون جنيه، وتضم 4 موزعات لتغذية المنطقة، و31 غرفة محول، و162 لوحة جهد منخفض.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكة كهرباء مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بقيمة إجمالية 34 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ الشبكة كاملة بالمرحلتين الأولى والثانية، وتم إطلاق التيار بالمرحلة الأولى وتسكين المواطنين.

وأشار رئيس جهاز مدينة السادات، إلى أنه تم الانتهاء من تغذية حى الزيتون (إسكان اجتماعى) بالكهرباء، بقيمة 16 مليون جنيه، حيث تم تغذية 5 آلاف وحدة سكنية (250 عمارة)، وتم إطلاق التيار بالوحدات التى تم تسليمها.