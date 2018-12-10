شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للانتخابات" تنتهى من الاستعدادات للانتخابات التكميلية بـ3 دوائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، من جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات التكميلية على ثلاثة مقاعد بمجلس النواب هى طامية بالفيوم، وزفتى بالغربية، وقسم أول العريش بسيناء، والتى تبدأ عملية الاقتراع بها منتصف ديسمبر الجارى.

وأكدت مصادر فى تصريحات خاصة الانتهاء من جميع الاستعدادات، من طباعة أرواق الاقتراع، والتأكد من جاهزية السفارات والقنصليات فى الخارج.

ويجرى اقتراع المصريين بالخارج للدوائر الثلاثة يومى 14 و15 ديسمبر الجارى، فيما تجرى انتخابات الداخل يومى 19 و20 من ذات الشهر، وفى حالة الإعادة يكون الاقتراع يومى 11 و12 يناير المقبل بالخارج، ويومى 16 و17 من ذات الشهر بالداخل.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت القوائم النهائية للمرشحين، حيث يتنافس على مقعد دائرة طامية 10 مرشحين، ويتنافس على مقعد دائرة زفتى 13 مرشحًا، ويتنافس على مقعد دائرة العريش 13 مرشحا.

وينتظر أن ترسل الهيئة الوطنية للانتخابات بطاقات الاقتراع للخارج قبل ساعات من عملية الاقتراع، بينما تبدأ فترة الصمت الانتخابى للانتخابات بالخارج الخميس 13 ديسمبر الجارى.