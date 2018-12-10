شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء: المخالفات تكفى لإيواء كل سكان مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إنه منذ عام 2000 إلى 2017 كان هناك قرابة 3 ملايين مبنى مخالف داخل الأحوزة العمرانية، وتابع: "أما بناء بدون ترخيص أو ارتفاع أداور بدون تراخيص أيضاً.. وأنا هنا بقول مبنى أى أنه فى حالة وجود 8 شقق فى كل يكون لدينا قرابة 25 مليون شقة مخالفة".

وأضاف "فرحات"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "on e"، أنه فى حالة قلنا إن سكان مصر 100 مليون نسمة يكون لدينا حجم مخالفات فى البنايات يستوعب عدد سكان مصر كافة عندما يسكن كل 4 أفراد داخل كل وحدة من الوحدات المخالفة.

وأكد رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن 40% من الثروة العقارية بمصر تعد مخالفة قانونياً.