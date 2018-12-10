شكرا لقرائتكم خبر عن أقدم سجين فى مصر يوجه الشكر للسيسي.. ويؤكد: دخلت السجن بسبب الثأر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه كمال ثابت، أقدم سجين فى مصر، بعد الإفراج عنه بعفو رئاسى، التحية والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، مضيفاً: "رجل محترم ويستاهل كل خير.. ويصلح لحكم مصر طول العمر".

وأضاف أقدم سجين فى مصر، خلال حواره مع الإعلامية ايمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc"، أن أول جريمة سجن بسببها كان الشروع فى قتل قاتل والده عام 1970، وقضى 74 يوماً فى الحبس، مشيراً إلى أنه بعد خروجه من الحبس قُتِل شقيق والده، مما جعله يأخذ ثأر عمه ووالده.

وتابع كمال ثابت، أنه حبس فى قضية القتل الثأرية فى سجن طرة، ووقتها التقى بأحد خصومه من الذين شاركوا فى قتل والده، موضحاً أنه قام بقتل خصمه أمام مسجد سجن طرة، باستخدام "معلقة" حولها إلى سكين لاستخدامه فى تنفيذ القتل داخل السجن، وتم الحكم عليه بحكم مؤبد بالإضافة إلى 15 عاماً فى ثأر عمه.