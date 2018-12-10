شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين تعيد 232 ألف مواطن للبطاقات بعد تظلمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

التضامن تعلن صرف 6.07 مليار جنيه لأصحاب المعاشات فى أول أسبوع من ديسمبر

وزارة التموين:

التموين تعيد 232 ألف مواطن للبطاقات بعد تظلمهم وتحديث بياناتهم

وزارة التربية والتعليم:

التعليم: نتابع انتهاء منهج الفصل الدراسى الأول قبل انطلاق امتحان التيرم

وزارة الصحة:

معهد ناصر يطلق فرق طبية ضمن مبادرة 100 مليون صحة لفحص العاملين بالشركات.. صور

وزيرة الصحة: فحصنا 15 مليون مواطناً منذ انطلاق مبادرة الرئيس لمحاربة فيروس سى

الصحة تعلن الانتهاء من 62 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

وزارة الإسكان:

"الإسكان": أكثر من 150 ألف شخص سددوا مقدمات حجز الإعلان العاشر

الإسكان تنشئ محاور بديلة لمحورى الـ90 الجنوبى والشمالى بالقاهرة الجديدة

وزارة الزراعة:

الزراعة": 5 لجان بالغيطان لمكافحة الأمراض الفطرية بمناطق سقوط الأمطار

الزراعة" تؤكد إنهاء تأهيل 5000 من مطبقى المبيدات نهاية الشهر الجارى

وزارة النقل:

مصرع سيدة ألقت نفسها أمام مترو الأنفاق بمحطة دار السلام

وزارة القوى العاملة :

"العمل السعودية" تنصف 3 عمال مصريين حجز كفيلهم جوازات سفرهم

وزارة الهجرة :

30 عالمًا يشاركون فى مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" فى الغردقة

وزيرة الهجرة: مشروع "جنة" إحدى الفرص العقارية المقدمة للمصريين فى الخارج