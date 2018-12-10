تخصيص أرض لـ"إقامة مدرسة تعليم فني وصناعي ومركز شباب" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي: نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها الصادر، الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الجيزة بمساحة 5.26 فدانا، تعادل 22108 متر وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة لصالح محافظة الجيزة لاستخدامها في إقامة مدرسة تعليم فني وصناعي ومركز شباب. وجاء نص القرار كالتالي:

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