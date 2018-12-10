الإنتاج الثقافي ينعي المخرج أحمد السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، الفنان أحمد السيد مدير فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، الذي رحل عن عالمنا، الأحد، بعد رحلة عطاء فنية زاخرة بالإخلاص والنشاط والجد فى العمل.

وقال جلال: "الكلمات تعجز عن التعبير عن مدي حزننا لفقد زميل وصديق وأخ يشهد له الجميع بحبه وتفانيه في العمل"، مؤكدًا أنه كان مثالً للتفاني والعطاء.

تخرج أحمد السيد من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم النقد و الدراما، وعمل لفترة في مجال الإنتاج الفني، وتولي إدارة مسرح الطليعة وحقق المسرح في فترة إدارته العديد من النجاحات مما رشحه لإدارة فرقة المسرح الكوميدي، وقدم من خلالها العديد من الأعمال الناجحة.