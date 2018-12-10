مصر | اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 120 متهمًا في أحداث "الذكرى الثالثة للثورة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 120 متهمًا في أحداث "الذكرى الثالثة للثورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع مرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة" على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشاريين عفيفى عبد الله المنوفى،وخالد نصار وسكرتارية ايمن القاضى.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

جدير بالذكر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام ، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا " بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.