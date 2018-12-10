شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص في حريق مركب المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مستشفى الطوارئ في جامعة المنصورة، مساء الأحد، 3 مصابين بحروق في حادث حريق المركب العائم «نايل ستار» ومطعم الديواني.

وذكرت المستشفى في بيان أنها استقبلت كل من «أ. أ»، 43 عاما، من شارع الجيش طلخا يعاني من جذع بالرسغ الأيسر، و«ح. س. ع»، ١٨ عاما، من شارع محمد فتحي بالمنصورة يعاني من كسر بعظام الكعب الأيسر نتيجة للقفز من المركب.

وأعلنت إصابة أحد أفراد الدفاع المدني ويدعي «ع. م»، 40 عاما، من ميت غمر يعاني من اختناق وجميعهم حالتهم مستقرة.