شكرا لقرائتكم خبر عن مشيخة الأزهر تستضيف مبادرة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس «سي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف مشيخة الأزهر الشريف، حملة الكشف عن فيروس «سي»، للعاملين بالأزهر الشريف، وذلك في إطار مبادرة «100 مليون صحة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية.

وتستمر الحملة في مشيخة الأزهر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، ويتم خلالها الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي «سي» إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وكذا الكشف المبكر عن السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقي العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لاستضافتها في باقي قطاعات الأزهر الشريف.

يذكر أن المبادرة القومية «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، تهدف للوصول بأن تصبح مصر خالية من فيروس «سي» بحلول عام 2020، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية والتي تمثل حوالي 70% من الوفيات في مصر.