شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع منظومة النظافة وتحقيق الانضباط والمتابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الأحد، سبل دفع وتحسين منظومة النظافة بالمحافظة، وتحقيق الدور الرقابى والمتابعة بقطاعات المحافظة المختلفة، مع المهندس هشام فتحى، مدير عام إدارة النظافة، ومحمد رأفت، مدير إدارة المتابعة.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، إنه تم تزويد الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالعديد من معدات النظافة بالإضافة إلى إنشاء مصانع جديدة لتدوير القمامة، لتقليل المخلفات على المصارف والترع والمقالب العشوائية، لافتاً إلى إنشاء مدفن صحي بملاحة منيسي بالبرلس بتكلفة مبدئية قدرها 65 مليون جنيه على مساحة 100 فدان.

واستعرض المحافظ خطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بكفرالشيخ، وتكوين شركات وتدريب الشباب على الجمع المنزلي، للقضاء على المقالب العشوائية وتوفير فرص العمل، والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من المخلفات في دعم الاقتصاد الوطني.