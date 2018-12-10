شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «عربية النواب»: السيسي يحاول لم شمل الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إنه على ثقة في حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في تجاوز الدول العربية لأزماتها.

وقال «رسلان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، إن «مصر تدعم جهود الملك سلمان في لم شمل مجلس التعاون الخليجي».

وأشار إلى أن «السيسي يحاول لم شمل الدول العربية في ظرف في غاية الصعوبة والتحرك المصري ليس عربيا فقط ولكن على مستوى القارة الأفريقية».