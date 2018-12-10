شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: افتتاح مشروع "شارع مصر" بمصر الجديدة نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم تجهيز المنطقة الخاصة بمشايع الشباب بشارع المفتشين بمنطقة ألماظة، فى مصر الجديدة، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وفقا لبرتوكول تعاون تم توقيعه مع المحافظة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن المشروع سيطلق عليه شارع "306" على طريقه "شارع مصر" الذى تم تنفيذه فى حى النزهة، مشيرا إلى أن المنطقة الجديدة الجارى تجهيزها ستسع 24 عربة مأكولات للشباب ومن المقرر أن يتم الإفتتاح نهاية الشهر الجارى.

وأشار نائب المحافظ أن المشروع يهدف إلى تشغيل الشباب وخلق فرص عمل لهم والقضاء على البطالة.