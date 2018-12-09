البرلمان يفوض مكتب المجلس لتحديد موعد 21 طلب مناقشة عامة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة عدد 21 طلب مناقشة عامة مقدم من النواب.

وجاءت طلبات المناقشة العامة كالتالى، طلبات مقدمة من النائب مجدي مرشد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آليات تطوير المنظومة الصحية بالريف المصري، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تدريب وتأهيل الأطباء للحصول على درجة التخصص في التخصصات الطبية المختلفة، ومن النائب بسام فليفل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير بعض التخصصات الطبية بالوحدات الصحية بالقرى.

كما تشمل الطلبات: سياسة الحكومة بشأن إنشاء وحدات إسكان اجتماعي ولمحدودي الدخل على مستوى الجمهورية، ومن النائبة شيرين فراج وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، ومن النائب يس عبد الصبور محمد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المناطق الآثرية والحفاظ على التراث الحضارين ومن النائب خالد العراقي وعشرين عضوًا،عن سياسة الحكومة بشأن الحد من التلوث الناتج من عوادم السيارات.

وكذلك طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تجاوب الوزارات مع طلبات الأعضاء، وعن سياسة الحكومة بشأن القضاء على ظاهرة تراكم القمامة، وسياسة الحكومة بشأن تطوير الطرق الرابطة بين القرى والمدن بالمحافظات، وعن سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء محطات الصرف الصحين وعن سياسة الحكومة بشأن مشروعات إسكان الشباب، وعن سياسة الحكومة بشأن وقف التعدي على نهر النيل، وعن سياسة الحكومة بشأن أندية الشركات المتعثرة والتي توقف نشاطها.

هذا فضلًا عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة الحصول على سكن في مشروع الإسكان الاجتماعين وعن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من مياه السيول والأمطار، وعن سياسة الحكومة بشأن توقف العمل بمستشفى حلوان العام، وعن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف، وعن سياسة الحكومة بشأن القضاء على ظاهرة الأطفال بلا مأوى، وعن سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات وتراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعن سياسة الحكومة بشأن استكمال مشروعات الصرف الصحي بمحافظة البحيرة.​