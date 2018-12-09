النواب يُحيي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أحيا مجلس النواب، الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث حضر الجلسة مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وجلسوا بشرفات قاعة الجلسة العامة.

وأوضح عبد العال، أن مجلس النواب الحالي كان مدركًا لحقيقة هذا الأمر، وأقر في دور الانعقاد الماضي القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تناول الكثير من الحقوق التي كفلها الدستور لهم.

وقال عبد العال: "في إطار الاحتفال بهذا اليوم يحضر بشرفات المجلس مجموعة من ذوى الإعاقة، فى إطار دور الدولة فى دعمهم والعمل على إيجاد جميع الحلول للقضايا ذات الشأن الخاص بهم، ونرحب بهم، كما يحضر الجلسة أيضا فى إطار دعم الثقافة البرلمانية مجموعة من طلاب مدرسة جيل المستقبل، ونرحب بهم أيضًا".