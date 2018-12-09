نائب يثير أزمة فقدان مركب السويس بالبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أثار النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أزمة فقدان مركب بمياه خليج السويس منذ يوم 29 نوفمبر الماضي في عرض البحر المتوسط، منذ انطلاقه يوم 14 نوفمبر من الشهر الماضي، ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدًا أن هذا المركب كان عليه 14 فردًا، ولم يتم العثور على أي منهم، موجها الشكر للجهات المختصة التى شاركت بفاعلية في البحث حتى الآن، مشيرًا إلى أن 14 أسرة قلقة على هذا المركب بالسويس، ومن خلفهم محافظة كاملة.

وطالب داود، الجهات المختصة بأن يتم بحث وسائل الاتصال التى تمت بين صاحب المركب والصيادين، لمحاولة العثور عليهم.

يشار إلى أن الصيادين على مركب الصيد والتي تدعى "ياسين الزهيري" كانوا يصطادون في خليج السويس بالقرب من منطقة الزعفرانة ثم انقطع الاتصال بين مالك مركب الصيد والطاقم بالمركب.