أخبار مصر | شاهد.. "الآثار" تبث فيديو لكنوز "يويا وتويا" في مكان عرضها الجديد بالمتحف المصري بالتحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. "الآثار" تبث فيديو لكنوز "يويا وتويا" في مكان عرضها الجديد بالمتحف المصري بالتحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بثت وزارة الآثار، فيديو يعرض السيناريو المتحفي الجديد لكنوز يويا وتويا بالمتحف المصري بالتحرير.

يذكر أن المتحف المصري في شهر نوفمبر 2018 احتفل بمرور 116 عام على افتتاحه وأعلن عن عرض جديد لكنوز يويا وتويا، حيث تحل محل كنوز الملك توت عنخ آمون والتي نقلت إلى المتحف المصري الكبير.

وكنوز يويا وتويا هي 214 قطعة أثرية مكتشفة في مقبرة الكاهن يويا، وهو كبير كهنة الإله مين، إله الخصوبة عند المصريين القدماء، وزوجته تويا، وقد دفنا في مقبرة بوادي الملوك، تكريمًا لهما، حيث أنهما أجداد الملك أخناتون.

وكانت كنوز يويا وتويا معروضة في إحدى ممرات المتحف منذ سنين، ولكن في العرض الجديد أصبحت في موقع أكثر تميزًا.