مصر | الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه لمتهم للإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح بالبساتين

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عاقبت محكمة المعادي الجزئية، جنح البساتين برئاسة المستشار مراد عبد الحي، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ لمتهم، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، والمصادرة، وإلزامه بالمصاريف، فى اتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة وإحراز سلاح.

كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة البساتين تفيد بقيام المتهم "أحمد عربي سعيد"، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مسرحًا لترويج نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة امكن ضبطه وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر المحضر رقم 24835 لسنة 2018 جنح البساتين وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.