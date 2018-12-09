شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان العربي: غياب أمير قطر عن القمة الخليجية «تصرف صغير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب نائب رئيس البرلمان العربى، إن مصر لديها شروطاً لاستعادة العلاقات مع قطر، والمطالب معروفة ومحددة تحفظ لها أمنها والكف عن الحملات الإعلامية المبتذلة من قناة الجزيرة، وتحقيق الأمن القومي العربي.

وأضاف «الجمال» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، أن قطر انشقت عن أبناء عمومتهم في الخليج.

ووجه «الجمال» رسالة إلى النظام القطري، وقال: «أقول للنظام الحاكم إن الحكام يتغيرون ولكن الشعوب هي الباقية ورباط الشعوب لن ينفك أو ينقطع أيضا، والشعب القطري شعب عربي والمصري عروبي ولن تنقطع العلاقات بين الشعوب العربية».

وعن غياب تميم عن القمة الخليجية، قال «الجمال»: «تصرف صغير لا يليق، ودعوة جلالة ملك السعودية لابد وأن تُحترم، ربنا أمرنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم».

وأكد «الجمال» أن «تركيا بحاجة لدرس في الدين الإسلامي، وإلا فإن الله سيتخلى عنا ولن تكون لنا قائمة».