شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية النواب»: لو رغبت أفريقيا في التعاون عليهم تقديم تسهيلات للمستثمرين المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن نشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا، سيشجع المستثمرين المصريين للتحرك سريعاً نحو القارة الأفريقية.

وأضافت «فهمي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم الأحد، أن «مصر انطلقت بسرعة نحو أفريقيا، ولو أفريقيا عايزة تستمر في التعاون عليهم تقديم تسهيلات والعمل على البنية التحتية».

وأشارت إلى أن «المرأة والشباب في أفريقيا يمثلان نحو 70%، وعلى أفريقيا الاهتمام بالمرأة»، لافتة إلى أن «دول أفريقيا أمام تجربة حية ناجحة اقتصاديا كمصر عشان الكلام ميبقاش نظري».

ودعت «فهمي» البنوك المصرية الكبرى إلى ضرورة فتح مكاتب في العواصم الأفريقية المختلفة.