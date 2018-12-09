شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«دفاع النواب»: «ما طرحه السيسي في منتدى أفريقيا ثورة على المستوى الاقتصادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يحيي الكدواني، عضو الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن مصر تتبع نهجاً قويماً لاتخاذ خطوات إصلاحية جادة وتسير بخطى ثابتة لا تتزعزع لاستعادة ثقل مصر الإقليمي والدولي.

وأضاف «الكدواني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم الأحد، أن «ما طرحه السيسي يعتبر ثورة على المستوى الأفريقي لاستعادة القارة مكانتها بين قارات العالم».

وأكد عضو الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن مصر تخطو نحو الاستقرار بثبات بفضل السياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة.