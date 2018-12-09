شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يلبي طلبات عمال «سيجما للصناعات الدوائية» ويرافقهم في عودتهم للعمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اليوم الأحد، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بمجموعة من العاملين بشركة سيجما للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بقاعة الإجتماعات بالديوان العام للإستماع إلى مطالبهم وشكواهم، بحضور عفيفي محمد عفيفي وكيل وزارة القوي العاملة بالمحافظة.

حيث استمع محافظ المنوفية لشكوى العاملين الذين يتضررون من عدم انتظام صرف رواتبهم الشهرية وكذا عدم صرف العلاوة الدورية المتأخرة، كما يلتمسون عودة بعض العمال المنتدبين لشركة سيجماتك بالسادس من أكتوبر للعمل مرة أخرى بمقر الشركة بالمنوفية .

وعلى الفور استجاب المحافظ لشكواهم وقام بالتواصل المباشر برئيس مجلس إدارة الشركة، وتم الإتفاق على انتظام صرف الرواتب الشهرية في يوم 15 من كل شهر مع التأكيد على صرف علاوتي 2018، 2019 وفق التحديد القانوني للدولة في إطار القوانين المنظمة لذلك، كما تم الإتفاق على تجميد قرار مجلس الإدارة بشأن العمال المنتدبين بشركة سيجما تك بالسادس من أكتوبر مراعاة لظروفهم الإجتماعية .

وعقب الإجتماع قام المحافظ بإصطحاب العمال إلى مقر الشركة بالمنطقة الصناعية بقويسنا وعقد اجتماع بالعمال بحضور وكيل وزارة القوى العاملة ورئيس جهاز المنطقة الصناعية ورئيس مركز ومدينة قويسنا ورئيس القطاع الإداري بالشركة ومدير عام الشؤون الإدارية ورئيس قطاع المصانع، حيث رحب اللواء محمد إبراهيم رئيس القطاع الإداري بالمحافظ ومدى إهتمامه بمشاكل العمال، مؤكدا على أهمية مراعاة حقوق العمال باعتبارهم شريك أساسي في الإنتاج مطالبهم بالإخلاص في العمل، ومؤكدا على تنفيذ كافة القرارت التي تم الاتفاق مع المحافظ عليها واعتبار زيارة المحافظ انطلاقة جديدة للشركة.

وفي كلمته أعرب المحافظ عن سعادته بزيارة مقر الشركة وتواجده وسط العمال وأجرى اتصالا هاتفيا بالدكتور السيد البدوي رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي أكد على حرصه على تلبية كافة مطالب العمال حفاظا على الصالح العام، كما وجه الشكر للمحافظ على تواجده بمقر الشركة واحتوائه للعمال، مؤكدا على أننا جميعا يدا واحدة للنهوض بوطننا الغالي.

كما طالب المحافظ العمال بضرورة تكاتف الأيدي من أجل زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود لإستمرار الإنتاج والحفاظ على مصالح طرفي الإنتاج العمال والمستثمرين، موجهاً بضرورة الإيمان ببذل مزيد من العطاء لزيادة الإنتاج والوصول إلى المستوى المشرف، مؤكدا أن العمل يعد من أهم محاور التنمية، فيما وجه العمال كل الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لما لمسوه من سرعة الإستجابة لمطالبهم وحل جميع مشكلاتهم حفاظاً على مصالحهم .