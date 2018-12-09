شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس:«قُبعتي تُباع لصالح الأعمال الخيرية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، عن سر قبعته الشهيرة، قائلًا إنها عاصرت معه العديد من الاكتشافات الكبيرة في الآثار المصرية.
وقال «حواس» خلال مؤتمر صحفي في البوسنة للترويح للآثار المصرية في الخارج، مساء الأحد، إن «القبعة تباع حاليًا لصالح مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ بمصر».
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