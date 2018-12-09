شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله: قطر تغرد خارج السرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد الجار الله، الكاتب الصحفي الكويتي، إن عدم حضورالأمير تميم، حاكم قطر، لقمة مجلس التعاون الخليجي اليوم، كان متوقعًا من البداية، منوها بأن قطر ليس لديها أي استعداد للمصالحة مع الدول العربية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج «90 دقيقة»، المُذاع على فضائية «المحور»، أن قطر تملك المال، والإعلام، ويعتقد أميرها ولديه قناعة بأن قطر في يوم من الأيام ستكون عاصمة القرار العربي، موضحًا أن هناك مستشارين لدى أمير قطر أكدوا له هذه الفكرة، خاصة مستشاريه من الإخوان.

وتابع أن قطر دولة تغرد خارج السرب، لافتا إلى أن قطر لو أرادت أن تتصالح فهي تعرف الطريق الذي تسلكه من البداية، منوها بأن كافة المقدمات التي تبديها قطر تقول إنه لن يكن هناك أي تصالح بين قطر والدول العربية.