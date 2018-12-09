شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس يرد على «سُخرة خوفو» و«ملاريا توت عنخ آمون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إن هرم الملك خوفو كان المشروع القومي لدى المصريين القدماء، مؤكدًا أنه لم يبن بالسُخرة.

وأضاف «حواس» خلال مؤتمر صحفي في البوسنة للترويح للآثار المصرية في الخارج، مساء الأحد، أن «العبيد لم يشيدوا عملًا معماريًا، مثل هرم خوفو، بهذا المستوى العالي من الدقة الهندسية».

وتابع: «لدينا الكثير من الأدلة على أن من بني الهرم هم المصريين مثل بردية وادي الجرف، التي تعطينا تفاصيل دقيقة عن كيفية بناء الهرم، ومقابر العمال الموجودة بجوار الهرم»، مشيرًا إلى أن «الملك توت عنخ آمون لم يُقتل، وإنما كان لديه بعض المشكلات الصحية وكان مصابًا بالملاريا، والملكة حتشبسوت ماتت بسبب السرطان».