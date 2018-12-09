شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الزعيم الروحي لأبناء الإيزيديين: السيسي استقبل نادية مراد بعاطفة أبوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هادي بابا شيخ، ممثل الزعيم الروحي لعموم أبناء الطائفة الإيزيدية، إنه "أتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري لاستقباله ابنتنا الشريفة نادية مراد ضحية داعش، ونادية أصبحت رمزًا لدينا".

وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أثناء تغطية خاصة من أبو ظبي لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، أنه "عندما استقبل الرئيس السيسي لنادية مراد، دموع الفرح كانت تنزل من عيوننا، لأن ذلك يدل على رحمة لدى الرئيس السيسي، وبكينا فرحًا لأن الرئيس السيسي لديه عاطفة أبوية".

وأوضح أن "الإيزيدية من الديانات العراقية القديمة، وترجع جذورنا إلى البابلية القديمة، وكانت لدينا كتابة خاصة، وضاعت، والمتواجدون في العراق حوالي 650 ألف منتشرون في دهوك ونينوي"، مشيرًا إلى أن "خسائرنا بين 10 و12 ألف شخص بين قتيل وجريح وأسير منذ احتلال داعش لجبل سنجار".