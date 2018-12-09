شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس يكشف حقيقة «أهرامات البوسنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرتين عن أهم الاكتشافات الأثرية في مصر بالمسرح القومي بصربيا، الأحد، وذلك في إطار مجهوداته المستمرة لتنشيط السياحة لمصر، ونشر الوعي بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

ونظم السفير عمرو الجويلي سفير مصر بصربيا، مساء الأحد، حفلًا كبيرًا، عقب المحاضرتين، احتفاءً بزيارة الدكتور زاهي حواس لصربيا، حضره رئيس الأوبرا ونائبة رئيس البرلمان وعلماء الآثار ومديرة المسرح القومي والعديد من الشخصيات العامة الصربية.

وعقد «حواس» مؤتمرًا صحفيًا تحدث فيه عن الآثار المصرية وأهم الاكتشافات الأثرية الأخيرة بمصر، واسترداد الآثار المصرية، وفى رده على سؤال بشأن «أهرامات البوسنة»، أكد «حواس» أنها «جبل طبيعي وليست أهرامات».

وأكد «حواس» أنه يبحث حاليًا مع فريق متخصص عن مقبرة كليوباترا في الإسكندرية، وقام بالاشتراك مع الممثلة اليابانية المشهورة «sakai miki» في فيلم عن الكشف عن مقبرة كليوباترا وتم عرضه مؤخرًا في التليفزيون الياباني.