شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة رفع "مقطورة الفوسفات" بعد سقوطها بحمولة الـ20 طنا فى ترعة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بأسيوط، منذ قليل، من رفع "مقطورة الفوسفات" التى سقطت بترعة متفرعة من ترعة نجع حمادى الخاصة برى الأراضى الزراعية بالطريق الدائرى عند منطقة عرب المدابغ بمدينة أسيوط نتيجة اختلال توازنها.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد تلقى إخطاراً من غرفة عمليات المحافظة يفيد بانقلاب مقطورة محملة بـ 20 طن من الفوسفات قادمة من محافظة الوادى الجديد وفى طريقها إلى محافظة السويس وذلك بترعة نجع حمادى بالطريق الدائرى بين منطقة عرب المدابغ وكمين الطرق دون خسائر فى الأرواح.

وعلى الفور انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، وسيارات الإسعاف والإنقاذ السريع والحماية المدنية والنجدة ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى مديرية الرى بالمحافظة إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث أعلنت المحافظة حالة الطوارئ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال المقطورة من الترعة ورفعها على جانبى الطريق.