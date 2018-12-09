شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين من عائلة واحدة إثر انقلاب سيارتهم فى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين، جميعهم من عائلة واحدة، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بمنطقة الجراولة، بالكيلو 20 شرقى مرسى مطروح، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام.

تلقى مدير أمن مطروح، اللواء هشام نصر، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل ماركة تويوتا، لوحات رقم 6718 ج.ه.م، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وجميعهم من أسرة واحدة، ومن بنيهم أطفال ونساء.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، التى باشرت التحقيق وصرحت بدفن الجثث.