شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار 10 مساء.. الأهلى يهزم الطلائع بثنائية ويحتل المركز الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: واصل فريق الأهلى نتائجه الجيدة محلياً بعدما حقق فوزاً مهماً على طلائع الجيش بثنائية نظيفة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

بعد أسابيع من أزمته الأخيرة، واتهامه فى قضية اغتصاب، أصبح الفنان المغربى سعد لمجرد، منذ أيام قليلة حرًا، بعد حصوله على إطلاق سراح مشروط، إلا أنه لم يحظ بأى ظهور، لذا فاجئ سعد لمجرد، اليوم الأحد، جمهوره، بصورة من داخل حمام السباحة فى منزله، واكتفى بتعليق مقتضب كتبه عليها، وهو "الحمدلله رب العالمين".

وصل النجم ليونيل ميسي إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل فريق ريال مدريد لحضور موقعة نهائي كأس الليبرتادوريس بين فريقى ريفر بليت وغريمه التقليدى بوكا جونيورز، التى تنطلق فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم.

واصل فريق الأهلى نتائجه الجيدة محلياً بعدما حقق فوزاً مهماً على طلائع الجيش بثنائية نظيفة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

تحركات قطرية مشبوهة، زادت وتيرتها فى الآونة الأخيرة داخل الساحة التونسية التى تموج بحالة من الحراك غير المشهود، مع اقتراب الانتخابات النيابية والرئاسية المقرر إجراؤها خلال الأشهر الأولى من عام 2019، والتى يرغب يحاول من خلالها أمير قطر، تميم بن حمد الدفع بجماعة الإخوان، ممثلة فى حركة النهضة إلى صدارة المشهد مجدداً بعدما خسرت الدوحة العديد من عملائها الإقليميين خلال السنوات القليلة الماضية.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن التحديات التى تواجه القارة الإفريقية كثيرة، وأن من أهم تلك التحديات هو عامل "الوقت" - الزمن-، متسائلا عن مدى مناسبة معدلات العمل الذى تتم للنهوض بإفريقيا، وهل تلك المعدلات تتناسب مع الفجوة الكبيرة بينها وبين قارات العالم الأخرى.

طالب د. على المصيلحى وزير التموين بتطبيق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، على كل من يشترى السلع المدعومة من الدولة لغير استعماله الشخصى ويقوم ببيعها أو يمتنع عن بيعها، وأكد وزير التموين أن هناك سلعا مثل ألبان الأطفال مدعومة من الدولة ويتم التلاعب بها.

أفادت فضائية "extra news"، فى نبأ عاجل لها نقلاً عن وسائل إعلام بإصابة 3 سيدات فى عملية طعن بمحطة قطارات فى فرنسا.

قال وزير الخارجية سامح شكرى أن العام الحالى شهد خطوة تاريخية على صعيد دعم التجارة والاستثمار البينى الأفريقى، وهى إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية فى قمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية التى عقدت فى شهر مارس 2018، والتى نأمل فى أن تدخل حيز النفاذ خلال العام 2019.

يتخبط أمير قطر تميم بن حمد، فى تحركاته وقراراته بشكل متزايد خلال الآونة الأخيرة، وذلك مع تهاوى الاقتصاد القطرى، وزيادة الآثار السلبية المترتبة على الدوحة، إثر المقاطعة العربية لقطر، بسبب دعم حكامها للتنظيمات الإرهابية، وتدبيرهم الدسائس والفتن لإثارة الفوضى فى الدول العربية المستقرة بالمنطقة.

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن منتدى إفريقيا 2018، حقق العديد من الأهداف والنجاحات، حيث شهدت فعالياته توقيع 30 اتفاقية فى مجالات الاستثمار والمشاريع القومية تتعلق بريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية الأساسية والتعاون الفنى، بإجمالي 3.5 مليار دولار، بما يؤكد ثقة الجهات والمؤسسات الدولية فى القيادة السياسية والرؤية الواضحة لمصر.

أكدت الدكتورة سحر نصر،وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المؤتمر حقق العديد من النجاحات منها توقيع 30 اتفاقية بقيمة 3.5 مليار دولار.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية فى مجموعه وذلك بمد مدة التحصيل إلى ديسمبر إلى ديسمبر 2021، بدلا مما كانت تطالب الحكومة لمدها حتى 2020، وذلك فى مجموعه لتتم الموافقة النهائية فى جلسة لاحقة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم مراسم توقيع عقد التمويل بالشراكة بين شركة كاربون القابضة، ومؤسسة أفريقا فاينانس كوربوريشن AFC، والتى تعمل فى مجال تمويل التنمية الإفريقية وتطوير المشروعات، لتمويل مجمع التحرير للبتروكيماويات بالعين السخنة بمبلغ 1.25 مليار دولار، وهو أكبر مشروع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط باستثمارات 11 مليار دولار، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، وذلك على هامش منتدى إفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع اتفاق لدعم البنية الأساسية من خلال برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية بقيمة 300 مليون دولار، وذلك على هامش منتدى افريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، ووقعت الاتفاق الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وجين ليكون، رئيس البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.

على هامش منتدى أفريقيا 2018، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم مراسم توقيع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة سيسكو للموانئ المتخصصة عقد تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة عالمية متعددة الأغراض لميناء شرق بورسعيد بنظام BOT حيث تقام المحطة على رصيف طوله 900 م وبعمق 18.5 م وإجمالى مساحة 400 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية متوقعة 1.5 مليار جنيه، حيث يتم استخدام الرصيف لجميع أنواع البضائع والصب الجاف.

أعلنت الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة الإدارية على فيس بوك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022 .