شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الاندونيسي: 50 رجل أعمال من بلادنا يشاركون بالمعرض الأفريقى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير الأندونيسي بالقاهرة، حلمى فوزى بمناسبة مشاركة بلاده فى المعرض التجارى الأفريقي البيني الأول الذى تستضيفه القاهرة في الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر إن 50 رجل أعمال اندونيسي و3 شركات مملوكة للدولة و16 شركة من القطاع الخاص، 10 منها تعمل فى مجال المنتجات الغذائية سيشاركون فى المعرض.





وأضاف السفير فى كلمته مساء اليوم خلال مؤتمر صحفى بمناسبة المشاركة الاندونيسية فى المعرض أن مصر من أهم الشركاء لبلاده فى إفريقيا متابعا أن كلا البلدين لديهما تاريخ طويل فى التعاون الثنائي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما عام 2017 ، 1.5 مليار دولار أمريكى، موضحا أن من أهم الصادرات الاندونيسية القهوة والمطاط والمنتجات الورقية بينما تستورد من القاهرة الفوسفات والتمور والموالح.

وأوضح السفير أن الشركات المشاركة فى المعرض ستعرض منتجات في مجالات مختلفة مثل القطاع الغذائي والسياحى وحتى الدفاع حيث شاركت إحدى الشركات الأندونيسية فى معرض ايديكس خلال الأيام الماضية.





ولفت إلى أن السفارة الاندونيسية سهلت فى أكتوبر الماضى مشاركة 75 رجل أعمال مصرى فى المعرض الإندونيسي السنوى للصادرات وفازت 6 شركات بجائزة مرموقة سلمها لهم الرئيس الاندونيسي.

وأشار إلى أن الشركات المصرية عقدت صفقات خلال المعرض تقدر ب 78.4 مليون دولار بزيادة تقدر 41% عن عام 2017 حيث كانت تقدر قيمة الصفقات حينها 53.5 مليون دولار.





وأضاف السفير الإندونيسى أن 60% من القهوة فى مصر تأتي من إندونيسيا.

وأوضح أن مصر من أهم الأسواق لأندونيسيا فى افريقيا لاسيما وأنها ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان بعد نيجيريا وإثيوبيا، وتعد المستورد الاكبر بين الدول الافريقية ويمكن أن تكون البوابة للمنتجات الإندونيسية إلى أوروبا وآسيا وحتى أمريكا نظرا لموقعها الاستراتيجي الرابط بين القارات من خلال قناة السويس، وأن تلعب دورا محوريا فى هذه المنطقة.

وردا على سؤال الخليج 365 حول مشاركة عارضين فى مجال السياحة وعدد السياح الأندونيسيين فى مصر، قال السفير إن هناك زيادة ربما تصل الى 10% فى عدد الزائرين لمصر حيث يبلغ عددهم حوالى 50 ألف سائح ولكنه اعتبر العدد قليل للغاية نظرا لأن عدد السائحين الاندونيسيين حول العالم يقدر ب80 مليون خلال العام.