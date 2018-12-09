شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اللجنة العلمية بمنتدى تعزيز السلم»: نستلهم من ديننا وتراثنا ما نفيد به الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف حميتو، رئيس اللجنة العلمية بمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بأبوظبي، إن «الملتقى الحالي تتويج للدروات الأربع السابقة».

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، أثناء تغطية خاصة من أبوظبي لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، أن «توصيات الدورات السابقة تحولت إلى واقع على كل المستويات».

وأوضح أن «المنتدى يسعى لتنفيذ التوصيات على شقين فكري وميداني، وفي الشق الميداني نظمنا منتدى أمريكا للسلام، وساهمنا في إعلان مراكش لحماية حقوق الأقليات، والدورة الحالية تعطي نموذجًا لقدرة العالم المسلم على استلهام النماذج التاريخية التي من الممكن أن تقدم بعض الحلول للأزمات التي يعيشها العالم الإسلامي اليوم»، مشيرًا إلى أنه «نسعى لتصحيح المفاهيم والرؤى، والدورة الحالية تستلهم نموذج حلف الفضول، الذي أشاد به الرسول صلى الله عليه وسلم، واختيار حلف الفضول شعارًا للتأكيد على ضرورة إتباع هدى النبي».

وذكر أنه «لا يمكن أن نبقى رهينة لدى السؤال ونحن نعيش في واقع متغير، ومههتنا أن نتعامل مع كل المتغيرات بما يتوافق مع الإسلام، ويجب أن نستلهم من ديننا وتراثنا ما نفيد به الإنسانية».