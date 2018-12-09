شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد ٣٨ ألف فدان قصب لإنتاج نحو 2 مليون طن بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل مزارعو المنيا، خلال نوفمبر وديسمبر من كل عام، بموسم حصاد القصب، وازدهار سوق العمل، وإعادة تشغيل مصانع قصب السكر، وعصارات العسل الأسود، بالإضافة إلى تحصيل العائد السنوى والذى يتم من خلاله زواج الأبناء والبناء وسداد المديونيات، وسد الاحتياجات.

وعلى أصوات المواويل، يبدأ المزارعون حصاد المحصول فى الساعات الأولى من صباح كل يوم، ونقله بالجمال من الأراضى ليوزع على مصانع سكر القصب بأبوقرقاص، وعصارات العسل الأسود، وعصارات مشروبات القصب.

وأكدت التقارير الصادرة عن مديرية الزراعة بالمحافظة حصاد ٣٨٤٠٠ فدان قصب بمراكز جنوب المنيا، لوجود مصنع السكر بأبو قرقاص، وانتشار عصارات العسل الأسود، كما كشفت التقارير عن زيادة الإنتاجية إلى 50 طنا للفدان، بإجمالى إنتاجية ما يقرب من مليونى طن، يدخل منها أكثر من 50% مصانع إنتاج السكر، والباقى ما بين عصارات إنتاج العسل الأسود والمشروبات.

وطالب المزارعون المسؤولين بوزارة الزراعة، ومراكز البحوث الزراعية بتطوير زراعه القصب من «س 9» إلى سلالات أخرى بعد أن مر أكثر من 40 عاما على سلاله «س 9»، وفشل زراعة b h، بهدف زيادة الإنتاجية، كما طالبوا بالحفاظ على حصص المياه بالأحواض الزراعية المنتجة لقصب السكر، وتطوير شبكة الرى، وتوفير الأسمدة، ودعا أصحاب عصارات العسل الأسود لإصدار تراخيص للعصارات وتقنين أوضاعها والعمل على تطويرها لزيادة الإنتاجية للتوزيع على محافظات الجمهورية، والتصدير للخارج.

وحذر المزارعون المسؤولين من اللجوء إلى تقليل المساحات المزروعة من محصول القصب وتكرار أزمة اختفاء محصول القطن، مؤكدين أن الكميات المستهلكة من مياه الرى لزراعات القصب تعادل أى كميات لاستزراع المحاصيل الأخرى.

وأشار بكر محمد فؤاد، 60 سنة، مقيم بقرية الروضة، بمركز ملوى، أحد المهتمين بزراعة القصب، إلى أن زراعة القصب من الزراعات الموفرة للفلاح، حيث يبلغ عمر المحصول بالأرض 7 سنوات، يتم خلالها حصاد 7 خلفات، بواقع خلفة كل عام، وينتج الفدان أكثر من 45 طن قصب، وقال محمد هاشم، 40 سنة، أحد المهتمين بالزراعة، إن قصب السكر من المحاصيل التى تساهم فى خلق العديد من الصناعات وتوفر العديد من فرص العمل لدخولها فى الزراعة والحصاد والنقل والتصنيع سواء سكر أو عسل أو عصائر، مطالبا بالاهتمام بزراعة قصب السكر، وعدم تقليص المساحات المزروعة. وحذر من المساس بالمحصول وتكرار أزمة اختفاء محصول القطن.

وأوضح الدكتور أبوالخير سرحان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن عملية الحصاد بدأت منذ شهر لمساحة ٣٨٤٠٠ فدان قصب معظمها، بمراكز جنوب المنيا، لوجود مصنع السكر بأبوقرقاص، وانتشار عصارات العسل الأسود، مؤكدا زيادة الإنتاجية إلى 50 طنا للفدان، بإجمالى إنتاجية ما يقرب من مليونى طن، تدخل مصانع إنتاج السكر، وعصارات إنتاج العسل الأسود والمشروبات.