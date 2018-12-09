شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوافق على إنشاء مدارس ووحدات صحية وإطفاء بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، عن تصديق الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، على تخصيص مساحات أراضى لإقامة عدد 6 مشروعات نفع عام بمدن ومراكز المحافظة، باستثناء مساحات الأراضى محل الطلبات من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016م باعتبارها مشروعات ذات نفع عام.

وأوضح «أمنة» أنه تمت الموافقة، على إقامة وحدتين صحيتين أحدهما على مساحة 6 قيراط بقرية طيبة فى مركز الدلنجات، وأخرى على مساحة 1050م2 بمنطقة شركة الاتحاد بمركز الدلنجات.

وكذلك إقامة وحدة إطفاء على مساحة 180م2 واقعة بالبستان بمركز الدلنجات، وإقامة 3 مدارس بقريتي بنى هلال وزرقون بمركز دمنهور وقرية غراقه شعيب بمركز أبو المطامير.

وأشار «أمنة» إلى أن موافقة وزارة الزراعة علي إقامة تلك المشروعات يأتى بعد معاينة الإدارات الزراعية ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي المعروضة من السيد الدكتور رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة واستيفاء موافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وإنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقا للقواعد والتعليمات المنظمة لذلك شريطة التزام أجهزة الحكم المحلي والأجهزة التنفيذية بالحفاظ علي الأرض الزراعية المحصورة بين الموقع والكتلة السكنية.