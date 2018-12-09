شكرا لقرائتكم خبر عن باحث في علوم المصريات: القانون المصري يحظر أداء الطقوس أمام الآثار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فرنسيس أمين، الباحث في علوم المصريات، إن «هناك الكثير في الكتب في العالم التي تشرع لفكر عبادة بعض الآلهة المصرية القديمة، فمثلًا عبادة الأهرامات ليست وليدة اليوم، وموجودة من القرن السادس عشر».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، أن «الطقوس الغيبية لعبدة الآلهة المصرية قديمة وأتباعها بالملايين، والعالم يعرف عبادة الأهرامات منذ القرن الـ16»، مؤكدًا أن «مصر تمنع ممارسة أي طقوس لتلك الجماعات في المعابد».

وتابع أن «مفتشي الآثار يدركون شكل تلك الجماعات ويمنعوهم من ممارسة أي طقوس، والقانون المصري يحظر أداء الطقوس أمام الآثار المصرية»، مؤكدًا أن «الإغراءات أمام الغفير تكون كثيرة مما يجعله يسمح للزبون بلمس الآثر أو ممارسة أي طقوس عليه».