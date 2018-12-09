شكرا لقرائتكم خبر عن باحث في علوم المصريات: القانون المصري يحظر أداء الطقوس أمام الآثار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال فرنسيس أمين، الباحث في علوم المصريات، إن «هناك الكثير في الكتب في العالم التي تشرع لفكر عبادة بعض الآلهة المصرية القديمة، فمثلًا عبادة الأهرامات ليست وليدة اليوم، وموجودة من القرن السادس عشر».
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، أن «الطقوس الغيبية لعبدة الآلهة المصرية قديمة وأتباعها بالملايين، والعالم يعرف عبادة الأهرامات منذ القرن الـ16»، مؤكدًا أن «مصر تمنع ممارسة أي طقوس لتلك الجماعات في المعابد».
وتابع أن «مفتشي الآثار يدركون شكل تلك الجماعات ويمنعوهم من ممارسة أي طقوس، والقانون المصري يحظر أداء الطقوس أمام الآثار المصرية»، مؤكدًا أن «الإغراءات أمام الغفير تكون كثيرة مما يجعله يسمح للزبون بلمس الآثر أو ممارسة أي طقوس عليه».
كانت هذه تفاصيل خبر باحث في علوم المصريات: القانون المصري يحظر أداء الطقوس أمام الآثار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.