شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة: شهادتنا في الجامعات المصرية «مجروحة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد المطيري، رئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة، إن «ما ورد في صحيفة القبس على لسان وزير التعليم العالي الكويتي بخصوص الشهادات المصرية المزورة غير صحيح، وأن الوزير قال إن الشهادة المزورة منسوبة لجامعات مصرية، وليس صادرة من الجامعات مزورة بالتواطئ مع المزوريين».
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، أن «شهادتنا في الجامعات المصرية مجروحة، ولا نتهم الجامعات بالكويت أبدًا، والطلاب الكويتين يشكلون نسبة كبيرة من أبناء الخليج المتعلمين في الجامعات المصرية، وصحيفة القبس ستنشر غدًا بيان السفارة المصرية بخصوص تكذيبها».
وتابع أن «الطلاب الكويتيون الدارسون في مصر أكثر من ربع عدد الوافدين، ويبلغون حوالي 20 ألف طالب كويتي»، مشيرًا إلى أن «حالات التزوير محدودة، وفي الكويت لدينا برلمان وإعلام حر، ومن الحرية نشر رد السفارة المصرية في الكويت».
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