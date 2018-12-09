شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية لحصر «التكاتك» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالإعلان عن الأعداد الحقيقية للتوك توك بمختلف محافظات ومدن ومراكز وأحياء وقرى ونجوع مصر وعلى مستوى الجمهورية .

وقال «عامر» في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية جاء فيه «أتحدى أن يكون أي محافظ من الـ 27 محافظا على مستوى الجمهورية لديه الإحصائية الحقيقية لأعداد التوك توك داخل محافظته، مشيرا إلى أن اللواء محمود شعراوي، أعلن عن ترخيص 222 ألف مركبة توك توك في مختلف المحافظات حتى الآن، وأنا شخصيا لم أر أي لوحات بها أرقام على أي توك توك .

وقال المهندس محمد فرج عامر: «أريد أن أعرف الفرق بين التوك توك الذي تم ترخيصه والتوك توك غير المرخص، وأريد أن أعرف العمر الذي يتم فيها السماح لقائد التوك توك بقيادته»، مؤكدا أن غالبية سائقي التوك توك من الأطفال الصغار، مشيدا بتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي بعدم ترخيص أي مركبات جديدة مؤقتا .

وأكد «عامر» أن وجود ظاهرة التوك توك بهذه الصورة السيئة أدى إلى إنصراف جميع أصحاب المهن والحرف إلى ترك مهنهم والتفرغ لقيادة التوك توك، مطالبا بوضع شروط حاسمة لمنح تراخيص قيادة التوك توك .