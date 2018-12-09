شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حذف «فيلم الهرم الإباحي».. مصوّر الفيديو ينشُره مرة أخرى: «مُتاح الآن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الفيديو مُتاح الآن»، كلمات قليلة كتبَها المصور الدنماركي «Andreas Hvid»، مُرفقة بالفيلم الذي صوّره أعلى سفح الهرم الأكبر، والذي عُرف فيما بعد باسم «فيلم الهرم الإباحي»، عبّر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، بين تعليقات مؤيدة ومعارضة لما فعله في إحدى ليالي نوفمبر الباردة.

قبل أيام، حذف المصوّر الدنماركي الصور والمشاهد الجنسية التي صوّرها مع صديقته، من حساباته بموقع تبادل الصور «انستجرام»، وموقع الفيديوهات «يوتيوب» أيضًا، إذ قال عبّر «يوتيوب»: «تم تصوير الفيديو في نوفمبر الماضي، لم أقم بتصوير لحظة تسللنا حول موقع الأهرامات خوفًا أن يرانا الحراس».

كانت مشاهد عبارة عن صور وفيديو قد انتشرت، مساء أمس الأول «الخميس» على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب وفتاة أجنبيين، تسلقا الهرم الأكبر ليلا، وصورا فيديو إباحيا على قمة الهرم الأكبر، وهو ما اعتبره البعض بمثابة «استهانة بتاريخ الفراعنة».

وكان المصور الدنماركي «Andreas Hvid» قد نشر فيديو له على حسابه على موقع «إنستجرام» مع صديقته، خلال تسللهما ليلا هربا من شرطة السياحة المصرية ليستلقا الهرم الأكبر، إذ علق عليه قائلا: «تسلقت أنا وصديقتي هرم خوفو الأكبر في الجيزة، وخوفا من رصدنا من قبل الحراس، لم أصور ساعات عدة من رحلة الصعود التي تسللنا خلالها إلى قمة الهرم».

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، على أن وزارة الآثار ترفض الفيلم الإباحي الذي تم تصويره فوق قمة الهرم الأكبر، معتبرا أن هذا الفيلم- إن صح تصويره في المنطقة الأثرية- يهين الدولة والحضارة المصرية، ويمثل حربا ضد الدولة المصرية وحضارتها.

وأوضح عشماوي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، نُشرت في تقرير مُنذ أيام، أن الوزارة أحالت الأمر للنيابة العامة للتجقيق فيه. وقال عشماوي إن الفليم- إن صح تصويره في المنطقة الأثرية- يحمل متناقضات غريبة، حيث أنه تم تصويره في منطقة الأهرامات الأثرية، وذلك على الرغم من أنه يتم إخلاء جميع المنطقة من الساعة الرابعة عصرا، لتتسلم مسؤوليتها فيما بعد شرطة السياحة والآثار، موضحا أن الفيلم- إن صح تصويره في المنطقة الأثرية- تم تصويره ليلا.

وعن كيفية تسلل مصور الفيلم وصديقته إلى المنطقة الأثرية، قال عشماوي لقد تحايل مصور الفيلم –إن صح تصويره في المنطقة الأثرية- على الشرطة بحسب ما كتبه على الفيديو، وهذا يعني أنه دخل المنطقة الأثرية مبيت النية على التسلل وممارسة سلوك غير أخلاقي، يتعارض مع أخلاقيات الدولة المصرية، ويهين حضارتها. وأوضح عشماوي أن هذا الشخص وصديقته قد يكونوا دخلوا المنطقة الأثرية صباحا بتذكرة، وقطعا كانوا يرتدون ملابسهم كاملة، وظلوا بالمنطقة الأثرية حتى الساعة الرابعة عصرا، ثم اختبئوا في المنطقة الأثرية وتسللوا لصعود الهرم وممارسة العمال غير الأخبلاقية فوقه.

وأبدى عشماوي استيائه من اختيار أهم رمز للحضارة المصرية لتصوير مثل هذه الأفلام غير الأخلاقية فيه، موضحا إذا كان الفيلم حقيقي وتم تصويره فعليا على سفح الهرم.

واعتبر عشماوي أن الإصرار على تصوير مثل هذه الأفلام غير الأخلاقية، يعد إهانة لكل رموز الإنسانية، خاصة وأن هذا الأمر معارض لأخلاقيتنا وقيمنا. وشدد عشماوي على أن الدولة المصرية ترفض ممارسة مثل هذه الأخلاقيات وإهانة أحد أبرز وأهم الأماكن الأثرية في مصر.

وشبه عشماوي هذا السلوك بمثابة الحرب الموجهة ضد الدولة المصرية التي ترفض ممارسة أي سلوك غير أخلاقي، مشيرا إلى أن ها السلوك يشير إلى أن هناك بعذ الدول تسعى إلى إيذاء مصر في أهم رموزها.

وأكد عشماوي حرص وزارة الآثار على الوقوف حقيقة الأمر، وحال وجود أي تقصير يتم محاسبة المسؤول.

بيان الوزارة والإحالة للنائب العام

أصدرت وزارة الآثار بياناً للرد على انتشار مقطع فيديو إباحي صوره مصور أجنبي بصحبة صديقته أعلى الهرم الأكبر بعد تسلقهما له،

وفيما يلي نص البيان:

«علي خلفية ما تم تداوله ونشره مساء أمس عن فيلم فيديو قصير يصور شخصين اجانب يتسلقان الهرم ليلا، ثم وضع صورة لهما مخلة للآداب العامة، فقد قرر د. خالد العناني وزير الاثار، للوقوف على الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، احالة مذكرة عن الواقعة والفيلم فورا لمعالي النائب العام للتوجيه للتحقيق في الأمر».