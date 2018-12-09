شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمات النسائية تختتم حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف بقري ونجوع المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تختتم المنظمات النسائية فعاليات الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة غدا الاثنين، والذي يوافق 10 ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الانسان، حيث تنظم مؤسسة قضايا المرأة وهئية بلان ايجبيت ومؤسسة المرأة الجديدة مؤتمر ختامي لاعلان عدد مقترحات القوانين المناهضة للعنف ونتائج حملاتهم المناهضة للعنف على مدار 16 يوما وفى ذات السياق واصل المجلس القومي وعدد من المنظمات فعالياته وحملاته المناهضة للعنف بالمدارس والجامعات بالمحافظات بجانب قوافل قانونية للتوعية بحقوق المرأة بقري ونجوع المحافظات، حيث استقبل حى بشاير الخير بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية فعاليات حملة 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث نظمت لجنة التعليم بالمجلس القومى للمرأة بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وفرع المجلس بالمحافظة، ندوة بعنوان " المرأة في مجتمع أمن " وذلك بحضور الدكتورة هند حنفى عضوة المجلس، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس بالمحافظة وعدداً من سيدات المنطقة.

وعقدت أيضا لجنة التعليم بالمجلس القومى للمرأة ندوة بعنوان (المرأة فى مجتمع أمن ) بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض جامعة الإسكندرية.

افتتحت اللقاء الدكتورة هند حنفى عضوة المجلس والمقررة المناوبة للجنة التعليم بالمجلس، والرئيس الأسبق لجامعة الإسكندرية، بالتأكيد على أن العنف ضد المرأة قضية هامة للغاية للمجتمع، حيث أن المرأة تتعرض إلى العديد من أشكال العنف سواء بدنى أو معنوى وفى نطاق الأسرة أو فى مجال العمل وغيرها، مؤكدة على أهمية توعية المجتمع بمناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

فيما أكدت الدكتورة سامية قدرى، عضوة لجنة التعليم على أهمية التنشئة الاجتماعية واتباع الأساليب التربوية التى تحد من العنف ضد المرأة.

وأشار دكتور محمد بهاء شوكت خبير الصحة الانجابية، إلى أن الموضوعات المتعلقة بالانجاب وفترة الحمل احيانا تكون أحد أسباب العنف ضد المرأة.

كما أكدت الشيماء إسماعيل عضوة لجنة التعليم، أن قضية النوع الاجتماعى والتمييز لها دور كبير فى العنف الممارس ضد السيدات، موضحة أن هناك جرائم إلكترونية تمارس ضد المراة والطفل ويجب مكافحتها لحماية المجتمع.

كما نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم ندوة توعية بالمدينه الجامعيه لطلاب الجامعات حيث تم التعريف بالمجلس ودوره، كذلك التعريف بوحدة العنف والتحرش بالجامعة ودورها، وأسباب العنف ضد المرأة وكيفية التعامل مع المتحرشين بالطلبة.

وانتهي مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، من التجوال داخل محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ لمدة استغرقت 3 أيام ابتداءً من الخميس وحتى أمس من خلال العيادة القانونية المتنقلة وبرنامج المساعده القانونية، وذلك للمساعدة فى الوصول للمواطنات والمقيمات على أرض مصر من كافة الفئات وتمكينهن من الوصول لحقوقهن القانونية والمنافع الحكومية.

وقال رضا الدنبوقي، الحقوقي ومدير مركز المرأة للارشاد والتوعية القانوينة، أن العيادة القانونية تقوم بتقديم المساعدة القانونية المجانية ورفع الوعى القانونى بالحقوق والواجبات والإجراءات، وتنظيم حملات المدافعة عن الفئات الضعيفة فى مجال الإصلاح التشريعى وتيسير الإجراءات أو تعديلها وقانون مكافحة التمييز ومناهضة العنف ضد المرأة.

وأكد «رضا» أن تلك الحملة تأتى تفعيلاً لنصوص المواد11 والمادة 53 من الدستور المصرى وقد تلقت العيادة القانونية منذ أنشائها في العام الماضي ما يزيد عن 40 دعوى قضائية متنوعة ما بين قضايا عنف ضد المرأة وقضايا تمييز على أساس الرأى والنوع، بالإضافة إلى أكثر من 200 استشارة قانونية بذات الخصوص.

وقال عاطف أبوالعنيين محام ببرنامج المساعدة القانونية بالمركز، إن كافة خدمات العيادة القانونية وبرنامج المساعدة مجانية، وتأتى لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وللمساعدة فى نشر ثقافة التطوع وضمن أحد أنشطة حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد النساء.