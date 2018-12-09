شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية: إطلاق المرحلة الثانية من استراتيجية مكافحة الفساد 2019-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة الإدارية على فيس بوك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022 . وأوضحت الهيئة من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022 من شرم الشيخ خلال فعاليات منتدى افريقيا 2018، وتعد هذه الاستراتيجية استكمالا للأولى التى تم إطلاقها عام 2014، ويأتى هذا الإطلاق تزامنا مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد 9 ديسمبر.

إطلاق المرحلة الثانية من مكافحة الفساد

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