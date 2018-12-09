شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 3 مشروعات قوانين فى مجموعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة فى مجموعها، مع الدعوة لانعقاد الجلسة التالية ظهر غدا الاثنين.

وشهدت الجلسة العامة، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، فى مجموعة، و يحدد حد أدنى لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للنقابة بنسبة 10%

كما وافق المجلس على مشروع قانون الحكومة شروع القانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، فى مجموعة، ويهدف إلى علاج القصور فى القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الاسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الاساسية بالإضافة إلى توقيع عقوبات تتلائم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض احكامهما مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلا لذلك.

وشهدت الجلسة العامة أيضا الموافقة على مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك فى مجموعة.