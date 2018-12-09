شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشكر المشاركين فى منتدى إفريقيا 2018.. ويؤكد: "تحيا مصر وإفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على وضع استراتيجية واضحة تعتمد على مشاركة المرأة الإفريقية على مستوى الحكومات ومجتمعات الأعمال كافة، وتابع: "ستظل مصر دائماً داعمة لجهود تعزيز التعاون الإفريقى بشكل خاص والتعاون الدولى عموماً وهو ما يعتمد فى السياسات المنفتحة والجريئة التى تنتهجها مصر لتعظيم الاستفادة من تلك الجهود فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما فى ذلك تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية والاستثمار على مستوى الدول الإفريقية جميعاً".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بختام المنتدى الثالث إفريقيا 2018، الشكر والتحية لجميع المشاركين فى المنتدى، والمساهمات الفعالة التى أخرجته فى صورة متميزة، وتابع: "اتطلع لأن نقوم جميعاً بتوحيد جهودنا لتحقيق أهداف المنتدى بحيث يكون هدفنا المشترك والأسمى هو تمكين شعبونا وتلبية طموحاتهم نحو مستقبل أفضل عالم أكثر أماناً وتقدماً..تحيا مصر وتحيا إفريقيا".