شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يشهد انطلاق 33 رحلة متوجهة للمدن السياحية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد انطلاق 33 رحلة متجهة للمدن السياحية المصرية لنقلنحو 3 آلاف سائح مصرى وأجنبى، تزامنا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوى فى إطار خطة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية. وسيرت مصر للطيران من مطار القاهرة 8 رحلات إلى مدينة الأقصر، و5 رحلات إلى مدينة أسوان، و8 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، و5 رحلات إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة إلى كلا من مدينة برج العرب ومرسى علم ورحلتين إلى مدينة أسيوط، كما سيرت بعض الشركات الخاصة العاملة بمطار القاهرة الدولى رحلتين إلى مدينة شرم الشيخ، ورحلة واحدة إلى كلا من مدينة الغردقة. وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم. وتعمل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة على تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصرى للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية.

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