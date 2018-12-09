شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 116 رحلة مصرية قادمة من المطارات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى خلال الـ24 ساعة الماضية 116 رحلة دولية وداخلية للشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من المطارات والعواصم العربية والعالمية والمدن السياحية المصرية. ووصل على متن رحلات مصر للطيران نحو 8 آلاف راكبا مصريا وأجنبيا، وشهدت معظم الرحلات وصولها فى المواعيد المقررة بنسبة انتظام بلغت نحو 98% حسب جداول التشغيل المقررة. كما وصلت إلى مطار القاهرة الدولى 31 رحلة داخلية والتى نقلت اكثر من الفى سائح وراكب فى رحلات ترانزيت للخارج ورحلات مباشرة لزيارة المعالم الآثرية والتاريخية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية المختلفة.

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