السيسي: مصر ستظل داعمة لجهود التعاون الأفريقي خاصة والدولي عمومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر ستظل دوما داعمة لجهود تعزيز التعاون الأفريقي بشكل خاص والتعاون الدولي عموماً، وهو ما يتضح في السياسات المنفتحة والجريئة التي تنتهجها مصر، لتعظيم الاستفادة من تلك الجهود في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار على مستوى البلدان الأفريقية جميعاً.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس في الجلسة الختامية لمنتدى أفريقيا 2018، مساء اليوم الأحد.

يشار إلى أن عددًا كبيرًا من الوزراء وكبار المسؤولين في مصر والقارة الإفريقية، حضروا فعاليات الجلسة الختامية، بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية وغيرها، فيما كان الشباب من مختلف بلدان القارة السمراء هى السمة الغالبة من الحضور نظرا للاهتمام الكبير من قبل الرئيس السيسي بالشباب وخصوصا شباب القارة الإفريقية.

وشارك في المنتدى نحو 10 رؤساء أفارقة وعدد من رؤساء حكومات ووزراء دول أفريقية، ونحو 2000 شخص من رجال شخص ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.